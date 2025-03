Taaramäe pidi leppima 13. kohaga: võimalust ründamiseks peaaegu polnudki

«Ma arvan, et mitte ainult mina, vaid paljud teisedki sõitjad ei pidanud tänaseid mägesid eriti raskeks,» rääkis Taaramäe oma meeskonna pressiteate vahendusel. «Tempo oli kogu aeg kiire ja tundus, et oli rohkem nagu tasane etapp. Kuna kiirus oli nii kõrge, siis peaaegu ei olnudki võimalust ründamiseks. Viimasel kilomeetril siiski proovisin, ent seekord ei läinud hästi.»

«Tahaksin homme ja teistel etappidel veel proovida. Soovin vaadata, kui targalt ma oskan sõita,» jätkas Taaramäe. «Meil on tiimis mõned sõitjad, kes on Jaapanis hästi sõitnud ja mina olen ka kõvasti treeninud. Mul oleks hea meel, kui suudan oma töö tulemuseks vormistada.»

Velotuuri üldarvestuses kerkis Taaramäe 18. positsioonile (+0.17), Küüt on 51. (+2.08), Lauk 52. (+2.08), Nisu 83. (+7.25), Räim 86. (+7.25) ja Laas 100. (+11.47) kohal. Kaksikjuhtimine on Isrel – Premier Techi ratturite käes. Esimest kohta hoiab Kretschy ja teist Gilmore (+0.03). Kolmas on Lopez, jäädes parimale alla seitsme sekundiga.