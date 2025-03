Eesti üks teenekamaid korvpallitreenereid kritiseerib kohalikku liigasüsteemi

TalTech/Alexela peatreener Alar Varrak peab seda olukorda jaburaks. «Olen süsteemi osas ülikriitiline ja aastaid tähelepanu juhtinud, et paus on liiga pikk! Eesti-Läti liigas kaotati ära Final Fouri formaat ja nüüd mängitakse ka poolfinaale kahe võiduni. Ühisliigat venitati, aga teised satsid samal ajal passivad.

Tegin mõne aja eest uurimistööd ja ei leia kuskilt mujalt maailmast süsteemi, kus võistkonnad on keset hooaega kuu aega ilma mänguta. Igal pool mängitakse korraga mitut sarja, aga vot meie oleme sellised innovaatilised, et mängupaus kestab kuu aega. Põhjendused on minu jaoks arusaamatud.»