Käit kiidab peatreener Henni: temaga on väga lihtne koondisesse tulla

Nõnda on ta saanud juhiseid Magnus Pehrssonilt, Martin Reimilt, Karel Voolaidilt, Thomas Häberlilt ja Jürgen Hennilt, kellest viimase puhul on üks põhiline märksõna hea võistkonna sisekliima. «Kui ma septembris-oktoobris koondise juures olin, sain seda tunnetada. Kõik oli meeldiv ja tiimi keemia (chemistry – K. J.) oli väga hea,» annab Käit mõista, et hetkel käivad kõik koondises ühte jalga.

Ka isiklikult on tal Henniga hea klapp, mis aitab tunduvalt kaasa sellele, et klubijalgpallist ümber koondise omale häälestuda. «Kuna mängin klubis-koondises natukene erinevat positsiooni (nr 6 ehk kaitsvam vs. nr 8 ehk liikuvam, suurema tööraadiusega poolkaitsja – K. J.) ja mind ei olnud suvel [Balti turniiril] koondise juures, siis olin septembris natukene segaduses, et mida Henn minust ootab.