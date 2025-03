Latvala nimetas kolm põhjust, miks Evans tuleb tänavu maailmameistriks

Mõistagi, hooaeg on veel väga algusjärgus. Samas kahe ralliga kogutud 61 silma ja 30-punktiline edu tiimikaaslase Kalle Rovanperä (nende vahele mahub ka poolikut hooaega tegev Sebastien Ogier) näitab ka üht-teist.

Homme algava Keenia etapi eel selgitas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala, mis tema arvates on vähemalt esialgu Evansi järgmisele tasemel aidanud.

«Uued [Hankooki] rehvid sobivad Elfynile ideaalselt. Lisaks meeldib talle auto, kus pole enam hübriidajamit peal,» pajatas Latavala rallit.fi-le.

«Kolmandaks on tal kõrval kõva konkurent, kes võitleb samuti MM-tiitli nimel. See võib talt veidi pingeid maha võtta. Elfyn on endale eelnevalt ise liiga suuri ootusi pannud. Kogesin sama enda karjääris. Olen üritanud teda aidata. Aga pahatihti on seda lihtsalt öelda, kui teha.»

Võistkonna boss viitas Rovaperäle, kes pärast kaht järjestikust MM-tiitlit lõi mullu kaasa vaid pooltel rallidel. Evansi kõrval oli tiimi teine number Takamoto Katsuta, aga reaalselt võitles ta MM-tiitli nimel Hyundai duo, Thierry Neuville'i ja Ott Tänakuga. Neist esimesele jäigi waleslane lõpuks päris kindlalt alla.

«Usun, et nüüd kui Kalle on täiskohaga tagasi, saab Elfyn ka rahulikumalt võtta. Seetõttu arvangi, et tal on MM-tiitli võitmiseks nüüd kõik võtmed käes,» lisas Latvala.

Vähemalt esialgu on Rovanperä tõepoolest tänavu Evansile selgelt alla jäänud. Aga teda ei saa kindlasti maha kanda. «Tean, et Kalle leiab oma rütmi üles. Siis on temast väga raske jagu saada,» märkis Latvala.

Lisaks ei saa ära unustada Hyundai mehi. Neuville'il on kahe ralliga koos 29, Tänakul 26 ja Adrien Fourmaux'l 21 punkti. Nende vahel pusib Toyota neljast täiskohaga sõitjast kolmas, Takamoto Katsuta (25).

Hooaja kolmas, Keenia etapp algab kolmapäeval testikatsega. Mõisa peale sõiduks läheb neljapäeval.