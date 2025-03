Ralli, mis toob kaasa WRC tippsõitjate võidujooksu elajatega

Rahvaarvult suuruselt seitsmendas Aafrika riigis Keenias on loodusturism väga suur majandusharu. 2019. aastal tõi see riiki 1,6 miljardit USA dollarit, mis moodustas lõviosa riigi turismisektorist.

Autoralliga soovib Keenia maailmale näidata, kuidas sport ja meelelahutus ning elusloodus suudavad tegutseda käsikäes. Paraku on selles koostöös olnud tagasilööke, kus kokkupõrkel ralliautoga on oma elu jätnud nii mõnigi loom. Spetsialistide tehtud uuringud on aga aidanud leida viise, kuidas viia need riskid miinimumini.