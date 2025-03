Eelmisel lauluväljaku MK-etapil sähvatanud Eesti suusataja jääb seekord kõrvalvaatajaks

Nõnda teatas Postimehele Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa. «Halb uudis on see, et kaks aastat tagasi siin väga hea tulemuse teinud Dremljuga ei stardi. Põhjus on väga lihtne: ta oli haige. Veel üleeile ta helistas mulle ja ütles, et palavik on 38 kraadi. Eile lõuna ajal ta küll helistas uuesti, et tal on nüüd palavik läinud ja tunne normaalne. Saan aru, et sportlasel on hirmus tahe minna kodus võistlema ja tal ei ole tänavune hooaeg kõige paremini läinud ning hirmus tahe end tõestada, kuid tervis kõige olulisem. Jõudsime koos selleni et tervise huvides ta ei stardi,»​ rääkis Rehemaa.