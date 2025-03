Kolmapäeval läbivad suusatajad Tallinna lauluväljakul erakordse, ümber Gustav Ernesaksa kuju lookleva raja. Kolmapäeval võistlustulle asuv Martin Himma rääkis, et lauluväljaku raja eripäraks on terav tõusunurk.

​«Lisaks on teisel ringil võimalik lühikese ajaga väga palju võita. Laskumised on täpselt sellised, kus saab aega nii kaotada kui ka võita. Tuleb otsida libedaid ja paremini sõidetavaid kohti. Saab huvitav olema, sest tänavu on ka lõpusirge pikem,» lausus Himma, kes lõpetas paar nädalat tagasi Trondheimi põhja suusaalade MMil 50 km distantsi, mis on oma jälje jätnud.​