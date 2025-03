FISi murdmaajuht: Tallinna lauluväljakul on suurepärane rada!

Lauluväljaku võistlustrass on MK-sarja üks tehnilisemaid ja keerulisemaid. Järsud tõusud ja tehnilised laskumised panevad suusatajad proovile. Raja iga punkt on lauluväljaku nõlvadelt hästi näha, niisugust vahetut elamust ei saa ühelgi teisel MK-etapil.

Esmaspäeval Tallinna jõudnud FISi murdmaavõistluste juht Michal Lamplot kiitis korraldajate tehtud tööd. «See avaldab mulle väga suurt muljet. Korraldajad on võidelnud sooja ilma ja piiratud lumetootmise võimalustega, kuid praegu on lauluväljakul suurepärane rada ja see on ka väga heas seisukorras. Siiani väga hea töö!» vahendas suusaliidu pressiteade Lamplot' muljeid.

Lamplot lisas, et keerulisele talvele vaatamata on murdmaasuusatamise hooaeg kulgenud edukalt. «See on olnud väga hea, kuigi lumeolude osas üsna palju väljakutseid esitav. Õnneks oleme suutnud kõik MK-etapid plaanipäraselt läbi viia ning näinud kõikide korraldajate suurt pühendumist ja tohutut pingutust. Ka sportlaste osas võib rahule jääda – etappidel on väga palju tippsuusatajaid ning ka üldised osalejanumbrid on kõrged.»

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ootab homset võistluspäeva suure elevusega. «Lauluväljak on valmis, rada on olemas, võistlejad saabunud, taustajõud kohal, kõlarid on püsti ja ootame publikut. Minu jaoks on kõige põnevam õhtune osa, sest siis süttivad prožektorid ning on oodata tõelist valguse- ja tulesõud, mille taustal suusatamist just igapäevaselt ei näe. Rada läheb ümber Ernesaksa ja kui sealt mäest alla sõites kuskilt leeke välja viskama hakkab, siis visuaalselt on see väga äge!»

Naiste kvalifikatsioon algab kell 16.30, mehed tuiskavad rajale 20 minutit hiljem. Finaalsõidud algavad kell 19.