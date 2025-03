Eesti üks paremaid sprintereid jätab ootamatult koduse MK-etapi vahele

Kilp jäi eemale Trondheimi sõitnud koondisest, sest ta ei täitnud MMi statuuti. Eesti koondise juht Aivar Rehemaa rääkis, et pärast Faluni MK-etappi, mis oli MMile kvalifitseerimiseks viimane võistlus, küsis ta Kilbilt, kas too Tallinna ja Lahti MK-etapil osaleb.

«Tema vastus oli, et vaatame. Ma ei tea, kas see on olnud pettumus või solvumine. Kui viimati küsisin temalt, kas saan sinuga Tallinnas ja Lahtis arvestada, vastas Marko, et pange kiiremad mehed peale. Kedagi ei saa ju starti sundida, kui sportlane ei taha võistelda.