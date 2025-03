«Kui praegu vaadata, siis on see rada jube pehme,» osutas teisipäeval Rehemaa lauluväljakule püstitatud suusarajale.

«Kui nad homme soola panevad, siis võib rada päris kõva ja betoon olla. Kui tingimused peaksid piisavalt pehmed ja rasked olema, siis on juba keeruline. Üks eripära on see, et laulukaare all pole maailmas keegi teine siiani maailmakarikat pidanud. Ja rahvale tuleb kõik peo peale, sest publik näeb tervet rada. Tavaliselt suusatatakse ikkagi metsa vahel ja suusakeskustes, mitte keset linna.