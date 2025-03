Mark Lajal alustas Kariibi mere saarel omapärase tabeliga turniiri võidukalt

Santo Domingos toimub kõvakattega väljakutel peetav võistlus, mille auhinnafond on 30 000 dollarit (üle 27 000 euro). ATP edetabelis 205. kohal asuval Lajalil on võistlusel esimene asetus.

Santo Domingos on väga omapärane turniiritabel. Osalejaid on ainult 24, aga nad loositi tabelisse suvalises järjekorras, mitte näiteks ei jäetud asetatud mängijaid avaringis vabaks. Nüüd on olukord niisugune, et Lajal pääses otse veerandfinaali, sest teise ringi vastane pidanuks tulema paarist, kuhu aga ei loositud ühtegi mängijat ehk mõlemad lahtrid jäid tühjaks!