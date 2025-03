«Keenia on niigi hooaja pööraseim ralli, aga tänavu, pean tunnistama, on olud kordades hullemad,» sõnas näiteks Oliver Solberg pärast katsetega tutvumist.

«Teed on äärmiselt teistsugused ja karmid – mulje on, nagu nad polekski teid ette valmistanud ja sõidadki lihtsalt sinna, kuhu vaatad ja läbi selle, mis ette jääb. See on väga väljakutsuv, aga käibki vist Safari juurde. Autod saavad tänavu igatahes kõvasti vatti ning tänavune ralli pole kindlasti gaas põhjas kihutamine nagu tavaliselt,» lausus rootslane.