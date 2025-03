Üks mees, kellele Safari rallil pannakse suured ootused on Toyota sõitja Takamoto Katsuta, kes on oma karjääri parimad sõidud teinud just Keenias.

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» vaatas otsa neljapäeval algavale Keenia MM-rallile, kus viimastel aastatel on edu saatnud Toyotad ning Hyundail on nelja aasta jooksul ette näidata vaid üks poodiumikoht. Kas seekord peaksid tuuled pöörduma ning on Hyundail kasutada mõni võluvits, et nad mülkast päästa? Sel ja paljudel muudel teemadel arutlesid Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. ​