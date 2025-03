Eesti esipaarid alustavad MK-hooaega Mehhikos, võideldes tuulega ja tuues trennis omandatu mängu üle

Mõlemad Eesti paarid osalevad Mehhikos Yucatanis peetaval Challenge taseme turniiril ning alustavad kvalifikatsioonist. Põhiturniirile pääsuks on vaja läbida kaks ringi.

Hollas – Remmelg lähevad kolmapäeval Eesti aja järgi kell 18.40 kvalifikatsiooni avaringis vastamisi Saksamaa paariga Melanie Paul – Lea Sophie Kunst.​ Tiisaar – Korotkov kohtuvad esmalt ukrainlaste Ivan Datsiuki – Oleksii Bublykiga, mängu algusaeg on 20.20.

Liisa Remmelg kommenteeris enne etappi alaliidu pressiteenistusele, et seisund on hea, ent väike närv sees. «Füüsiliselt on seis väga hea ja oleme saanud muredeta treenida. Vaimselt on ka väga mõnus olnud ja sellist vabadust on treeningutel rohkem. Aga ei salga, et mida lähemale on jõudnud hooaja esimene turniiripäev, seda ärevamaks oleme muutunud,» sõnas Remmelg.

Olud kohapeal on väga tuulised ja see mõjutab kõigi mängu omajagu. «Ega keegi ei tea, kuidas minema hakkab. Meie eesmärk on lihtsalt mängida ja teha neid asju, mida me oskame. Siin on väga-väga tuuline, nii et tulebki rahulikuks jääda ja otsida võimalikult kergeid ja kiireid lahendusi,» lisas võrkpallur.