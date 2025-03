FIA andis protestivatele WRC-sõitjatele vastuse

Avaldame FIA selgituse täismahus. «FIA, nagu ka paljude teiste spordialade rahvusvahelised juhtorganid, järgib käitumiskoodeksit, mis määrab, mida me sõitjatelt ja meeskondadelt ootame. Noored fännid võtavad sõitjaid enda eeskujudeks ning nad on mootorispordi saadikud kogu maailmas.

See, kuidas sõitjad rallidel käituvad, on oluline. Reeglite eesmärk on edendada spordimehelikkust ja lugupidamist, mille hulka kuulub ka keelekasutus, mida avalikkus võib pidada solvavaks või sobimatuks. Reeglid ja karistused on kooskõlas teiste ülemaailmsete spordiorganisatsioonide kehtestatud reglementidega.