Rootsi suusatajad siunavad Lauluväljakut: see on ju komöödia!

Eile toimunud treeningutel toimus Rootsi suusatajate sõnul mitmeid kukkumisi, mis olid põhjustatud just keerulistest rajaoludest. 23-aastane Skoglund, kes on karjääri jooksul MK-etapil esikümnesse jõudnud vaid korra, ei olnud tingimuste üle just kõige rõõmsam.