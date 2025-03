Põnevad faktid, mida võiks algava rannavõrkpalli MK-hooaja eel teada

Nii imelikult, kui see ka võib-olla ei kõla, siis Eesti esipaare võib täna nimetada juba küllalt kogenud duodeks. 27-aastastel Hollasel ja Remmelgal algab MK-karussellis viies hooaeg. 33-aastane Tiisaar on tegemas MK-sarjas samuti juubelihooaega, sest tänasega algab tema jaoks juba karjääri kümnes aasta rannavõrkpallurina ümbermaailmareisidel. Meie ägedast vollenelikust noorim on Dmitri Korotkov, ent temalgi on tänu 26 eluaastale ja Urmas Piigiga koos mängitud kahele rahvusvahelisele hooajale kogemust juba omajagu. Maailma edetabelis on Hollas-Remmelg uue hooaja avapäeval 51. ja Tiisaar-Korotkov 108. kohal.