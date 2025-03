Neuville Hyundai võimalikust lahkumisest: sellised kuulujutud ajavad mind närvi

Täna kirjutas Belgia väljaande AutoTrends, et Hyundai rallitiim lahkub pärast käimasolevat hooaega WRCst ning see on MM-sarja pannud raskete valikute ette. Valitsev maailmameister ja üle kümne aasta Hyundaiga sõitnud Thierry Neuville oli nördinud, et sellised kuulujutud ikka ja jälle pinnale ujuvad ning ta pidas seda lugupidamatuks.​