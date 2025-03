Johaug tegi pöördelise otsuse, Bjørgen vihjas olümpiale

Kuni eelmise nädalani ütles neljakordne olümpiavõitja Therese Johaug, et Holmenkolleni MK-etapiga lõpetab ta hooaja ja (teist korda) ka sportlaskarjääri. Nüüd tuli aga päevavalgele, et ta osaleb hooaja viimasel MK-etapil Lahtis. Lisaks ei välitanud tema treener Marit Bjørgen, et 36-aastane Johaug võib osaleda ka järgmisel aasta Milano Cortina taliolümpial.​