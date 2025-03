Lauluväljakul siiani alistamatu Klæbo: Tallinnas on võimas atmosfäär!

2024. aasta 19. jaanuar on kuupäev, mil Klæbo pidi Oberhofi MK-etapil sprindisõidus pjedestaali kõrgeima astme konkurendile loovutama. Peale seda on ta triumfeerinud 17 sprindivõistlusel järjest. Kuidas on see võimalik? «Ma ei tea,» vastas Klæbo pärast kolmapäevast Tallinna MK-etapi võitu. Lauluväljakul pole teda suudetud alistada, sest ta triumfeeris ka tunamullu Eestis.