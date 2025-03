BLOGI Kergejõustiku MMi 1. päev: Erki Noole õpilane teenis ülekaalukalt kuldmedali!

Enne võistlust:

«Tase nõrgem kindlasti pole, kuid omaette küsimus on, kas see ka punktides väljendub, sest tingimused on ikkagi erinevad. Ajavahe, areen, võistluse käekäik – need kõik saavad määravaks,» võrdles Ermi ja Lillemetsa treener Holger Peel sise-EMi ja -MMi.