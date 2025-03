Kandidaate oli seitse ja hääletamiskord nägi ette, et presidendiks saamiseks on vaja hääletajate enamust ning kui keegi seda ei saavuta, siis langeb kõige kehvema häältesaagiga kandidaat välja. Seega oli hääletusel potentsiaali kujuneda kuuevooruliseks. Tegelikkuses saadi hakkama väga ruttu.

Elektrooniline hääletus kestis paar minutit ning seejärel möödus veel paar minutit, kuniks tulemused toimetati üldkogu juhtidele, kes teatasid, et ROKi president on valitud. Kuulutati välja pooletunnine vaheaeg, mille järel teatas ROKi president Thomas Bach välja, et tema ametijärglaseks on valitud Kirsty Coventry.