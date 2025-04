Mart Poom meenutab debüüti Inglismaal: vastasteks lemmikklubi ja iidol Schmeichel... mida veel tahta!?

Nagu profijalgpallis kombeks, saabus Poomi värske koduklubi Derby County meeskond mängupaika päev varem. See aga Poomi elu kuigi palju lihtsamaks ei muutnud, sest, nagu ta meenutab, siis uni lihtsalt ei tulnud – ärevus oli niivõrd suur.

Kohtumise eel Old Traffordil ringi jalutades ärevus ei langenud, võib-olla isegi vastupidi. «Vaatasin tribüüne, need olid nii kõrged. Mõtlesin, et mängu ajal pean täielikult keskenduma pallile ega tohi kordagi vaadata üles,» meenutab Poom, ise toonase kohmetuse üle muiates.