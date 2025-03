Laskesuusataja Bø hüvastijätt sattus kahtluse alla

Johannesest viis aastat vanem Tarjei Bø (36) postitas neljapäeval sotsiaalmeediasse, et ta on palavikku haigestunud.

«Kõige halvem ajastus. Täna sain pärastlõunal aru, et mul on palavik. Homme pole mul võimalik võistelda. Loodame, et seisund läheb paremaks ja saan pühapäeval osaleda,» viitas ta ühisstardist sõidule. Laupäevasesse jälitussõitu pääseb homse sprindi 60 paremat.