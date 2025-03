Russell lehvitab valget lippu: McLareni ülevõim on suurem kui Red Bullil eales oli

Norris läbis Shanghai ringrajal 23 ringi ja edestas Chrles Leclerci (Ferrari) 0,454 sekundiga. Kolmas oli Norrise tiimikaaslane Oscar Piastri (+0,649). Järgnesid Lewis Hamilton (Mercedes, +0,691) ja Russell (+0,873). Kuuenda ajaga üllatas Sauberi sõitja Nico Hülkenberg (+1,003), seitsmes oli Alex Albon (Williams, +1.183).

Kuna tegemist on sprindinädalaga, siis oligi kavas vaid üks treening, Eesti aja järgi täna hommikul on kavas sprindi kvalifikatsioon. Russell sõnas aga etapieelsel pressikonverentsil, et McLareni vormelid on võimelised võitma igat etappi ning nende edu on väga suur.

«Nad peaks võitma iga võistluse, kui ma arvan, et nad seda ei tee. Vaatame. Vahe, mis neil sellel aastal kõikide teiste ees on, on suurem kui Red Bullil eales olnud,» vahendas BBC. Red Bulli sõitja Max Verstappen on võitnud viimased neli sõitjate MM-tiitlit ja F1-te domineerinud 2022. ja 2023. aastal. Tasub mainida, et Shanghai treeningul oli Verstappen alles 16. kohal (+1.780) ja tiimikaaslane Liam Lawson 18. (+2,127).

Piastri vastas aga Russellile, et avaetapil Austraalias domineerinud McLareni vormelit ei peaks veel nii kõrgele upitama, kui kunagist Red Bulli. «Meie auto oli Melbournes väga tugev, kuid oleme väga teadlikud, et see oli erandlik nädalavahetus (sadas vihma – toim). Meil on tugev auto, kuid see on ikkagi teistele püütav,» arvas austraallane.