Tänak: olen liiga emotsionaalne, et rääkida

Keenia rallit juhtiv Ott Tänak lausus näiteks neljanda kiiruskatse lõpus: «Olen liiga emotsionaalne, et rääkida.» Muidugi oli see öeldud sarkasmiga, kuid seni sõidetud nelja katsega on ette tulnud ka olukordi, kus sõitja kokkulepitud «vaikimisvannet» rikub.