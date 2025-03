Aastate eest kapist välja tulnud jalgpallur saab jätkuvalt tapmisähvardusi

Viimastel aastatel on aina enam meesjalgpallureid teinud julge sammu ning avaldanud, et on homoseksuaalid. Üheks neist on Austraalia jalgpallur Joshua Cavallo, kes teatas juba rohkem kui kolm aastat tagasi, et on gei, kuid saab selle tagajärjel veel senimaani tapmisähvardusi.​