Keenia ralli liider Tänak: ma isegi ei mäleta kõike, mis hommikul juhtus

Tänakul (Hyundai) on kuue katse järel lähima jälitaja, MM-sarja liidri Elfyn Evansi (Toyota) ees 24,4-sekundiline edumaa, kolmas on Kalle Rovanperä (Toyota), kes kaotab eestlasele 47,1 sekundit.

«Oli päris pikk hommik (kilometraažilt – toim). Ma isegi ei mäleta kõike, mis juhtus. Päris palju katseid on sõidetud. Kokkuvõttes on olnud sujuv hommik, kõik on kenasti töötanud. Esimesel katsel kaotasime detaile auto eesmisest kaitserauast ehk järgmiste katsete kiirete sektsioonide läbimine oli meie jaoks natuke keerulisem. Aga kui see kõrvale jätta, siis meie poolt on kõik hästi,» rääkis Tänak enne reede lõunal toimunud hoolduspausi ajakirjanikele.