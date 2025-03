Hamilton võttis Ferrariga esimese võidu

Seitsmekordne maailmameister, 40-aastane Hamilton oli oma esimese esikoha üle Ferrari roolis ülimalt õnnelik. «Ma ei oodanud sellist tulemust, aga olen õnnelik ja väga uhke. Esimene etapp oli meie jaoks katastroof. Me teadsime, et meie autol on kiirust ja nüüd tärkas see siin elule,» kommenteeris Hamilton.