Kaldvee ja Lill alustasid Poola MK-etappi võiduga

Eesti kurlinguduo esimeseks vastaseks oli Tšehhi kurlingupaar Klara Cihlarova ja Tomas Macek. Kohtumise algus kujunes üsna tasavägiseks ning viienda vooru järel oli seis viigis 5:5. Kuuendas voorus võitsid aga Kaldvee ja Lill kaks punkti ning seitsmendas voorus kinnitasid eestlased oma edu kahe punkti rööviga. Kohtumine lõppes Eesti eduseisus 9:5.

Eesti kurlingupaaril on Poola MK-etapil kaasas treener Steffen Walstad, kelle juhtimisel hakkab Eesti kurlingupaar võistlema ka eelseisvatel maailmameistrivõistlustel. «Poolas on meie fookus koostöö harjutamisel enne MMi. Lisaks on meil olnud üsna pikk võistluspaus, seega soojendame oma mänguoskust taas üles enne maailmameistrivõistlusi,» kommenteeris Harri Lill pressiteates.