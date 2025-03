VIDEO Kriitikutel suu kinni? LeBron Jamesi poeg tegi NBAs elu mängu

Bucksi jaoks oli see kohustuslik võit, sest Lakers mängis ilma oma kolme parima meheta ehk Luka Doncici, LeBron Jamesi ja Austrin Reavesita. Põhirotatsiooni kuuluvatest palluritest puudusid ka Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura ja Jarred Vanderbilt.

Kui viimase NBA draft'i avaringi 17. valik Knecht on varem visanud ka üle 30 silma, siis sama draft'i teise ringi lõpuosas valitud Jamesi jaoks oli see karjääri parim esitus. Ta on korra varemgi visanud 17 punkti, aga siis mängis ligikaudu kuus minutit enam ning muu statistika oli tagasihoidlikum.