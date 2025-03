Keenia ralli liider Evans: mul on Tänakust kahju, aga kunagi ei tea, mis probleemi põhjustas

Selgus, et Tänaku autol purunes parema esiratta veovõll. Päeva viimaseks katseks võeti see üldse auto alt ära, seega masin oli kolmerattaveoline.

«Oli raske päev, lähenesime pigem ettevaatlikult,» sõnas MM-sarja üldliider WRC pressiteenistusele. «Kahjuks on mõnel poisil olnud probleeme, kuid see on osa Safari rallist. Vahel on frustreeriv, sest tunne on selline, et võiks rohkem riskida ja kiiremini sõita, aga pean endale meelde tuletama, kus oleme.»