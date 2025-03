PM DEBRECENIS Henri Anier Iisraeli ajakirjanikele: kulla sõber, kuidas sa aru ei saa!?

«Kodu!» kostis Anier vastuseks küsimusele, mida Eesti koondis tema jaoks eelkõige tähendab. «Tagasi mõeldes on uskumatu, kuidas aeg on läinud. Mäletan esimest mängu ja esimest väravat ja kõiki neid suurepäraseid hetki. See on alati väga suur au oma riiki esindada.»

Praeguseks on olukord sealmaal, kus 34-aastane Anier on koondise kõige vanem liige. Tõsi, ründaja ise eelistab kasutada sõna kogenud. «Mulle meeldib see praegune kooslus. Meil on hea energia ja kõik on näljased. Nüüd, kui olen jõudnud siia ikka, kus ma olen, siis hoiavad teised mind nooremana,» sõnas ründaja.