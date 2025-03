PM DEBRECENIS Eesti koondise kõrgushüpe – kas latt koliseb, väriseb või alistub (rekordiga)?

34-aastane ründaja Henri Anier on 14 aasta jooksul löönud Eesti koondise kasuks 23 väravat, mis on tegevmängijate seas parim näitaja. Hetkel on tema arvel 99 A-maavõistlust. Ilmselt tõuseb ta täna 100 mängu meeste klubisse.

Foto: Tairo Lutter