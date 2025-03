AMETLIK WRC-sari sai uue kütusetarnija

Ta jätkas: «TotalEnergies on tuntud jätkusuutlike kütuste pakkuja autospordis ja usun, et see on nii hetkel kui ka tuleviku mõttes [WRC jaoks] õige lahendus. Olukord, kus tarnija läheb likvideerimisele, pole kunagi lihtne, kuid suutsime reageerida tõhusalt, et võistlussari ei kannataks.»