Algas piletimüük laskesuusatamise Otepää MK-etapile

2022. aastal Otepääl korraldatud laskesuusatamise maailmakarikaetapp näitas, et eestlaste huvi võistlusi kohapeal jälgida on väga suur. «Kui 2022. aasta maailmakarikaetappi külastas nelja päeva jooksul kokku ligi 20 000 pealtvaatajat, siis 2026. aasta märtsis oleme valmis vastu võtma veel rohkem publikut,» ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol. Järgmise talve suursündmusel saab tipplaskesuusatamist nautida kuni 20 000 pealtvaatajat igal võistluspäeval.

Aastate jooksul on korraldusmeeskond teinud tööd eesmärgiga pakkuda nii sportlastele kui pealtvaatajatele parimaid tingimusi. «Meie meeskond on väga kogenud ja valmis korraldama tipptasemel võistlusi. Oleme viimase kahe aasta jooksul edukalt korraldanud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused ning suvebiatloni maailmameistrivõistlused ning äsja lõppesid Otepääl IBU karikasarja finaaletapid,» sõnas Nigol. «Olen kindel, et suudame pakkuda nii sportlastele kui ka külastajatele tipptasemel võistluse, mis jääb veel aastateks meelde,» lisas Nigol.