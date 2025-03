Johannes Erm jäi nelja esimese alaga rahule, kuid saanuks natuke paremini

«60 meetrit sain korralikult minema ja oma jooksu teha, sain selle kerge ja lõdva hetke, oli mõnus joosta. Kauguses jätkasin samas rütmis. Igal hüppel tundsin, et saaks natuke paremini. Panin ennast sammu lähemale, et saaks rohkem kokku tõmmata ja jala paremini alla. Esimene katse oli korralik, teine veel parem, vist isegi siserekord (7.77 – V.A.). Kolmandal katsel vajus üks samm kuskil algusepoole läbi, muidu oleks see ka päris hea tulnud.