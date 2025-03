Coventry teatas Sky Newsile antud intervjuus, et on vastu põhimõttele eemaldada riike olümpialiikumisest sõdade pärast ning ta on avatud läbirääkimistele, mis tooksid Venemaa olümpiamängudele tagasi. Ta märkis, et on ebaõiglane karistada ainult Venemaad ajal, mil maailmas toimub palju sõdu, sealhulgas tema kodumandril Aafrikas.