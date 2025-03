Tänak võttis hoo veidi maha: tahame auto ühes tükis hoida

Erinevate seikluste järel tõusis saarlane tagasi tipu lähedale, teiseks, eilse 15. katsega. Tal on nii ees kui ka taga tükk tühja maad. Ning kuigi pühapäeval püsivad mängus ka lisapunktid, läheb peamine fookus üldkokkuvõttes positsiooni hoidmisele.

Erinevalt eelnevast kahest (tõsisest) võistluspäevast on tänased olud palju stabiilsemad. «Esimene katse oli ilmselt kogu ralli sujuvaim. Seal saime heas rütmis sõita,» meenutas Tänak varahommikut, kus ta katsevõidu noppis.

«Aga kahel järgmisel võtsime üsna rahulikult. Tahtsime luua parimad võimalused, et auto püsiks ühes tükis ja me suudaks lõpetada ralli sellel kohal. Selge eesmärk on lihtsalt lõpuni jõuda.»