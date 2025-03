Laskesuusalegend ning igiõpiline rivaal lendas spetsiaalselt Bø hüvastijätuks kohale

Fourcade sõnas Norra ringhäälingule, et oli algselt lennupiletite broneerimisega hädas, kui Johannes Thingnes Bø 18. jaanuaril kogu spordiala šokeeris, teatades, et ta lõpetab hooaja järel sportlaskarjääri.

Pärast seda andis vanem vend Tarjei Bø teada, et ka tema riputab püssi varna. Nüüd ongi see hetk kätte jõudnud. Täna peetakse meeste ühisstardist sõit. See on viimane võistlus, kus näeb Johannes Thingnes ja Tarjei Bød võistlemas.