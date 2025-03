Eesti tulevikulootused noppisid Põhjamaade meistrivõistlustelt medaleid

Gerda Kivil kommenteeris võistluspäeva järgnevalt: «Ma arvan, et tegin taktikaliselt päris hea sõidu – eriti veerand- ja poolfinaalis, kus ei pidanud kõike välja panema. Eelsõidus oleksin ehk võinud võtta veidi rahulikumalt. Võitja Eline Skaar oli näiteks eelsõidus viimane. Aga kindlasti sain tulevikuks väärtusliku kogemuse. Oli hea võimalus harjutada nelja järjestikust sprindisõitu. Kuna kahel varasemal aastal olen finaali pääsenud, siis sel korral ootasin midagi enamat. Ja see mul ka õnnestus.»

Gerda Kivil ütles: «Mul olid väga head suusad, eriti pidamise koha pealt. See oli raja profiili arvestades määrava tähtsusega – tõusudel oli oluline ilusti vahelduvalt sõita ja laskumistel üritasin võimalikult madalal püsida. Kuna oodata oli väga tugevat konkurentsi, siis medaliootust ma endale ei seadnud, küll aga oli minu eesmärk võitjale võimalikult vähe kaotada. Usun, et 32,6 sekundit on seejuures päris hea tulemus. Positiivne on see, et suutsin lõpus anda endast parima ja isegi veidi tõusta. Üldiselt läheb finišile lähenedes üha raskemaks.»