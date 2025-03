Sise-MMil hõbeda teeninud Ermi ootab korralik palgapäev

Lisaks said raha veel kolm järgmist kohta: ameeriklane Heth Baldwin teenis 8000 dollarit ehk 7354 eurot, tšehh Vilem Strasky​ 6000 dollarit ehk 5516 eurot ning brasiillane Jose Fernando Ferreira 4000 dollarit ehk 3677 eurot.​

Ermi hõbe on läbi ajaloo viies medal, mis on Eesti sise-MMilt saanud. Varasemalt on seitsmevõistluses teeninud kaks hõbedat (1997 ja 1999) Erki Nool ning ühe pronksi Maicel Uibo (2018). Mullusel sise-MMil teenis Erm pronksi.