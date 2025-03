Duplantis võitis sise-MMil kulla, aga rootslased seda ei näinud

Ta ei läinud maailmarekordit (6.27) purustama, vaid piirdus 6.15ga, millest piisas, et võita kolmandat korda järjest sise-MMil kuld. Hõbeda sai kreeklane Emmanoul Karalis (6.05) ja pronksi ameeriklane Sam Kendricks (5.90).

Läänenaabrite väljaanne Aftonbladet teatas, et kohalik telekanal TV4, kes edastas võistlust, näitas võistluse otsustavate hetkede ajal reklaami, mis tekitas vaatajate seas pahameelt.

«See on muidugi väga kahetsusväärne. Kergejõustikuvõistluste ülekanded on keerulised, eriti kui tegemist on reklaamiga. Seda on raske ajastada. Kahjuks tegime seekord vea,» vabandas TV4 spordidirektor Johan Cederqvist.

«See oli raske võistlus. Kõige tähtsam oli kulla võitmine. Olin natuke väsinud, sest olin palju võistelnud ja mul ei olnud enam palju energiat,» sõnas Duplantis.

Ta kiitis konkurentide taset. Hõbemedali saanud Karalis ületas kõrguse 6.05.

«See [Karalise tulemus] peab olema parim teine koht, mida keegi kunagi saavutanud on. Tase on praegu tõesti hullult kõrgel. Ma arvan, et see on hea teivashüppe jaoks, et üksteist innustame ja surume.»

Märtsi alguses parandas Duplantis enda nimel olnud maailmarekordit Prantsusmaal Clermont-Ferrandis toimunud All Star teivashüppevõistlusel. Rekordnumbriteks on nüüd 6.27 meetrit.​ See oli juba üheteistkümnes kord, kui ta rekordit ühe sentimeetri võrra parandas. Esmakordselt jõudis ta maailmarekordini 2020. aasta veebruaris, kui ületas 6.16.

Tänavuse hooaja tähtsaim kergejõustikuvõistlus leiab aset septembris Tokyos, kus peetakse MM.