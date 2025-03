Hõbedamees Johannes Erm: kõik peale kõrgushüppe oli ikka viieline

«Tahtsin head positsiooni ja esimest kurvi tahaks ikka seest minna, siis võib-olla natuke maadlesime. Siis ma teadsin, et Vilem [Strasky] pidi jooksma päris kõvasti, et koha võrra tõusta. Ma lõpuks ei teagi, kas ta sai kätte või mitte. Ma teadsin, et tema taga tuleb arvatavasti jooks.

Siis ma tiksusin seal nii kaua, vist oli natuke üle 200 minna, kui mõtlesin, et lasen natuke sammu lõdvaks, äkki Skotheim koperdab ja siis saan minna. Aga ega ma ei oodanud, et ma sellest viie sekundilise vahe jooksen. Kõik peale kõrguse oli ikka viieline,» muljetas Erm.

5866 punktiga tuli kaheksandaks Risto Lillemets. «Kaheksas koht maailmas milleski olla, on täitsa tore. Kahju, et see tuli läbi raskuste, mitmevõistlus tavaliselt on raske, aga et nii raske peab olema, sellest on kahju, Pole hullu, mis seal ikka.

1000 meetris sai kõik õnneks rajale jäätud, taktikaliselt ka päris hea jooks. Sellega võib täitsa rahule jääda. Lihtsalt raske on kokku võtta peale igat ala, kui sellist väikest positiivset emotsiooni ka ei tule välja. Tead, et teoorias peaks kõik olema hästi, aga tulemustes see ei kajastu, siis tiitlivõistlustel on kõvade meeste vastu raske saada. Ma loodan, et nüüd saab natuke puhata ja siis vaatame edasi,» kommenteeris Lillemets.