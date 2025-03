Johannes Erm võitis värske maailmameistri vastu erilise kihlveo

Mitmevõistleja Johannes Erm tunnistas, et Hiinas Nanjingis toimunud kergejõustikus sise-MMil seitsmevõistluses tehtud Eesti rekord 6437 punkti ei olnud üle ootuste hea tulemus ning ta on eesootava välihooaja osas optimistlikult meelestatud. Lisaks sai Eesti ajakirjanikele antud intervjuust teada, et seitsmevõistluse taustal oli tal hilisema kuldmedalisti Sander Skotheimiga sõlmitud eriline kihlvedu, mille eestlane võitis.​