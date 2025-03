GALERII Niina Petrõkina sai MMi eel kodulinnas positiivse energialaengu

Esmaspäeval lendab Petrõkina USAsse ja kolmapäeval sõidab MMil lühikava. «Pärast Euroopa meistrivõistlusi olen mentaalselt MMiks valmistunud. Mulle meeldib, et minu suunas vaatavad nüüd ka konkurendid. Eelmised suurvõistlused nii ei olnud. See tunne on meeldiv ja motiveeriv,» lausus Petrõkina, kelle eesmärk on MMil sõita puhtad kavad ja võistlust nautida.