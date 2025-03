Eestlanna tuli Soomes toimunud EMil kullale

Anett Liisa Parts finišis: «Emotsioonid on mul praegu nii üleval, et esialgu on oma võitu isegi raske uskuda. Rada oli mulle väga sobiv – oli kaks väga pikka etappi, kus sain laiadel suusaradadel täie jõuga sõita ja nägin ka, et teised olid minust aeglasemad. Siis jälle tulid vahelduseks tihedat kaardilugemist nõudvad etapid, kus sain käsi-jalgu puhata. Olin täna seadnud endale eesmärgi tulla kahe parema hulka ja sain lõpuks kauaoodatud kulla. Nüüd tuleb järgmisel aastal rohkem kulda võita.»