Abiteboul: peame Tänakule ja Neuville’ile andma kõik, et nad Evansi kinni püüaks

Kui Keenia rallile minnes oli Toyota edumaa meeskondlikkus punktitabelis 48 punkti, siis nüüd kahanes see 26 punktile. «Teatud poodiumid tunduvad nagu võidud, ja nii on see kindlasti tänase ralli puhul. Kuigi oleme näinud, et meie autol on endiselt mõned töökindluse probleemid, millega peame tegelema, võime olla väga rahul üldise tulemusega,» rääkis Abiteboul Hyundai pressiteenistuse vahendusel.