Triumf Keenia rallil tõi palju näinud Soome rallilegendile pisara silma

Kankkunen ​võib öelda, et tal on õnnestunud legendaarne Safari vallutada mitmel korral sõitjana, aga nüüd ka tiimijuhina. Huvitav on märkida, et Evansi võit Kankkuneni käe all tuli 40 aastat pärast soomlase debüütvõitu sel samal rallil.