Piljardi Euroopa meistrid selguvad esmakordselt Tallinnas

Tallinnasse on oodata üle 200 piljardisportlase. Kokku jagatakse medaleid viies erinevas formaadis – 8, 9, 10-palli ja 14.1 formaadis ja võistkondlikus arvestuses nii meeste, naiste, U23 kui ratastooli sportlaste võistlusklassis. Ratastooli sportlastele toimuvad Baltikumis piljardivõistlused esimest korda. Kalevi spordihalli on tiitlivõistlusteks paigaldatud maailma ühe juhtiva piljardivarustuse tootja Predator 28 uhiuut piljardilauda.

Euroopa meistrivõistlustel on kohal kogu Eesti paremik – Denis Grabe, Mark Mägi, Mihkel Rehepapp ning juunioride maailmameistrid Karl Gnadeberg ja Revo Maimre. Võistlustulle astub ka kogu Euroopa paremik, nende hulgas maailmameistritest õde-vend Jasmin ja Albin Ouschan Austriast ning Saksamaa esindaja mitmekordne maailmameister Joshua Filler. Kohe peale Euroopa meistrivõistluste lõppu peetakse Kalevi spordihallis ka piljardi Euroopa karika etapp, mis on samas paigas toimunud juba ka 2023. ja 2024. aastal. «Tänu Euroopa karikaetappide kõrgetasemelisele korraldusele usaldati ka Euroopa meistrivõistluste korraldus Kalevi Piljardikoolile,» ütles võistluste peakorraldaja ning Predator Piljardispordi Akadeemia asutaja ja treener Kristjan Kuusik.

«Usun, et viimaste aastatega on Eesti piljardisport tõusnud esile rohkem kui kunagi varem. Nii lapsed kui ka lapsevanemad näevad, et piljardisport ei ole enam pelgalt pubisport, vaid tegemist on täiesti arvestatava spordialaga, milles peetakse tiitlivõistluseid,» ütles Kuusik. «Nii Denis Grabe kui snuukrimängija Andres Petrov kuuluvad Team Estoniasse, mis kinnitab asjaolu, et piljardisporti märgatakse oluliselt rohkem,» lisas Kuusik.